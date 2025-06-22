Найкраще для шашлику підійде свинячий ошийок, це мʼясо ніжне та має прожилки з сала, які танутимуть під час приготування на вогні. А як його замаринувати – розповідає 24 Канал з посиланням на ТікТок katya_rybalka.
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Рецепт маринаду для шашлику
- Час: 10 хвилин + кілька годин маринування мʼяса
- Порцій: залежно від кількості мʼяса
Інгредієнти:
– 1 цибуля на кілограм мʼяса;
– сіль та перець до смаку;
– кілька зубчиків часнику;
– трішки соку лимона або лайма;
– грецький йогурт.
Приготування:
- Цибулю натираємо, а не нарізаємо, як зазвичай.
- Додаємо продавлений через прес часник.
- Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції.
- Додаємо трішки соку лимона або лайма.
- Натираємо мʼясо маринадом та додаємо грецький йогурт.
- Маринуємо кілька годин.
- Перед приготуванням посипаємо вугілля сіллю, так тепло буде рівномірно розподілятися, і мʼясо не пригорить.
- Готуємо 15 хвилин, постійно перевертаючи мʼясо.
Смачного!
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