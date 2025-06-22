Найкраще для шашлику підійде свинячий ошийок, це мʼясо ніжне та має прожилки з сала, які танутимуть під час приготування на вогні. А як його замаринувати – розповідає 24 Канал з посиланням на ТікТок katya_rybalka.

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Рецепт маринаду для шашлику

Час : 10 хвилин + кілька годин маринування мʼяса

: 10 хвилин + кілька годин маринування мʼяса Порцій: залежно від кількості мʼяса

Інгредієнти:

– 1 цибуля на кілограм мʼяса;

– сіль та перець до смаку;

– кілька зубчиків часнику;

– трішки соку лимона або лайма;

– грецький йогурт.

Приготування:

Цибулю натираємо, а не нарізаємо, як зазвичай. Додаємо продавлений через прес часник. Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції. Додаємо трішки соку лимона або лайма. Натираємо мʼясо маринадом та додаємо грецький йогурт. Маринуємо кілька годин. Перед приготуванням посипаємо вугілля сіллю, так тепло буде рівномірно розподілятися, і мʼясо не пригорить. Готуємо 15 хвилин, постійно перевертаючи мʼясо.

Смачного!

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