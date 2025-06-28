Ліниві вареники – чудова опція для яскравого сімейного сніданку. Вони невибагливі у приготуванні та завжди тішать рідних своїм смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Цікаво Старовинна страва, яка смачно нагодує навіть велику сімʼю: готуємо автентичну бабу-шарпанину

Інгредієнти:

– 1 кілограм кисломолочного сиру;

– 2 яйця;

– 4 столові ложки манної крупи;

– 6 столових ложок борошна;

– 6 столових ложок цукру;

– дрібка солі;

– 200 грамів вишні.

Приготування:

У велику миску всипте шість столових ложок цукру, вбийте два яйця та збийте суміш віничком або виделкою до однорідності.

Додайте сир і ретельно розітріть, щоб не залишилось грудочок.

Досипте дрібку солі та манку, перемішайте. Потім додайте просіяне борошно й замісіть м’яке, еластичне тісто.

Сформуйте з тіста валик і поріжте його на рівні шматочки.

У кожен шматочок покладіть очищену від кісточок вишню, загорніть так, щоб ягода повністю опинилась усередині.

Опустіть вареники в киплячу підсолену воду та варіть 4 – 6 хвилин. Щойно спливуть – зніміть з вогню.