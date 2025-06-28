Ліниві вареники – чудова опція для яскравого сімейного сніданку. Вони невибагливі у приготуванні та завжди тішать рідних своїм смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт лінивих вареників

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм кисломолочного сиру;
– 2 яйця;
– 4 столові ложки манної крупи;
– 6 столових ложок борошна;
– 6 столових ложок цукру;
– дрібка солі;
– 200 грамів вишні.

Приготування:

  1. У велику миску всипте шість столових ложок цукру, вбийте два яйця та збийте суміш віничком або виделкою до однорідності.

  2. Додайте сир і ретельно розітріть, щоб не залишилось грудочок.

  3. Досипте дрібку солі та манку, перемішайте. Потім додайте просіяне борошно й замісіть м’яке, еластичне тісто.

  4. Сформуйте з тіста валик і поріжте його на рівні шматочки.

  5. У кожен шматочок покладіть очищену від кісточок вишню, загорніть так, щоб ягода повністю опинилась усередині.

  6. Опустіть вареники в киплячу підсолену воду та варіть 4 – 6 хвилин. Щойно спливуть – зніміть з вогню.

  7. Подавайте гарячими зі сметаною й цукром, за бажанням прикрасьте свіжими ягодами.

Смачного!

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