Пудинг – це той десерт, який обожнюють абсолютно усі. Його навіть можна подавати з улюбленими ягодами, так він стає ще кращим, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбничка рецептів".

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Рецепт ніжного пудингу

Час: 35 хвилин + застигання

35 хвилин + застигання Порцій: 6

Інгредієнти:

– 800 мілілітрів молока;

– цедра лимона;

– ванілін до смаку;

– 3 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;

– кориця або какао для декору.

Приготування:

З’єднайте молоко з лимонною цедрою та ваніліном, доведіть суміш до закипання. Окремо відділіть жовтки від білків. Жовтки збийте з цукром до однорідної світлої маси. Додайте крохмаль до жовтків і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Кип’ячене молоко зніміть з вогню, процідіть через сито, щоб прибрати цедру. Коли молоко трохи охолоне, додайте в нього жовткову масу, перемішайте до однорідності і поставте на невеликий вогонь. Готуйте крем, постійно помішуючи, доки він не загусне. Готову масу перелийте у форму, розрівняйте поверхню й присипте корицею або какао. Коли охолоне, перемістіть десерт у холодильник на кілька годин до повного застигання.

Смачного!

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