Пудинг – це той десерт, який обожнюють абсолютно усі. Його навіть можна подавати з улюбленими ягодами, так він стає ще кращим, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбничка рецептів".
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Рецепт ніжного пудингу
- Час: 35 хвилин + застигання
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 800 мілілітрів молока;
– цедра лимона;
– ванілін до смаку;
– 3 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;
– кориця або какао для декору.
Приготування:
З’єднайте молоко з лимонною цедрою та ваніліном, доведіть суміш до закипання.
Окремо відділіть жовтки від білків. Жовтки збийте з цукром до однорідної світлої маси. Додайте крохмаль до жовтків і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.
Кип’ячене молоко зніміть з вогню, процідіть через сито, щоб прибрати цедру.
Коли молоко трохи охолоне, додайте в нього жовткову масу, перемішайте до однорідності і поставте на невеликий вогонь. Готуйте крем, постійно помішуючи, доки він не загусне.
Готову масу перелийте у форму, розрівняйте поверхню й присипте корицею або какао.
Коли охолоне, перемістіть десерт у холодильник на кілька годин до повного застигання.
Смачного!
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