Піти на природу та посмажити щось смачненьке на вогні – чудовий план для того, щоб перезарядити свою енергетичну батарейку. 24 Канал пропонує приготувати шашлик з хека за рецептом з TikTok innakluchnik31.
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Рецепт шашлику з хека
- Час: 45 хвилин + маринування
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма хека;
– сіль та перець до смаку;
– борошно для панірування;
– 2 – 3 цибулі;
маринад:
– 350 грамів кетчупу чилі;
– 50 грамів олії;
– 50 грамів оцту;
– 150 мілілітрів води;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 50 грамів цукру.
Приготування:
- Зачищаємо рибу від плавників та нарізаємо порційними шматочками.
- Солимо та перчимо рибу, обсмажуємо в борошні.
- Змішуємо всі інгредієнти для маринаду.
- Цибулю нарізаємо кільцями.
- Викладаємо в миску рибу з цибулею, заливаємо маринадом та залишаємо маринуватися.
- На природі можна злегка припекти рибу на вогні.
Смачного!
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