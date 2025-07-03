Якщо ви полюбляєте отримувати нові враження від звичних продуктів, тоді просто мусите спробувати малиновий квас. Нова ягода заграє зовсім іншими відтінками, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт малинового квасу
- Час: 20 хвилин + настоювання
- Порцій: 2 літри
Інгредієнти:
– 300 – 400 грамів малини;
– 2 літри води;
– 100 – 150 грамів цукру;
– 0,5 чайної ложки сухих дріжджів.
Приготування:
У каструлю налийте воду, доведіть до кипіння та додайте малину. Варіть 2 – 3 хвилини.
Всипте цукор, доведіть суміш до кипіння ще раз, потім зніміть з вогню.
Дайте напою повністю охолонути, а потім процідіть його через сито. Додайте дріжджі, добре перемішайте.
Накрийте ємність харчовою плівкою, зробивши у ній кілька отворів шпажкою. Залиште бродити за кімнатної температури на 12 – 13 годин.
Готовий квас розлийте по пляшках, щільно закупорте та приберіть у холодильник на 2 – 3 дні.
Смачного!
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