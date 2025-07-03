Если вы любите получать новые впечатления от привычных продуктов, тогда просто обязаны попробовать малиновый квас. Новая ягода заиграет совсем другими оттенками, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт малинового кваса

Время : 20 минут + настаивание

: 20 минут + настаивание Порций: 2 литра

Ингредиенты:

– 300 – 400 граммов малины;

– 2 литра воды;

– 100 – 150 граммов сахара;

– 0,5 чайной ложки сухих дрожжей.

Приготовление:

В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения и добавьте малину. Варите 2 – 3 минуты. Всыпьте сахар, доведите смесь до кипения еще раз, затем снимите с огня. Дайте напитку полностью остыть, а затем процедите его через сито. Добавьте дрожжи, хорошо перемешайте. Накройте емкость пищевой пленкой, сделав в ней несколько отверстий шпажкой. Оставьте бродить при комнатной температуре на 12 – 13 часов. Готовый квас разлейте по бутылкам, плотно закупорьте и уберите в холодильник на 2 – 3 дня.

Приятного аппетита!

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