Вкусный пирог – это далеко не всегда сложный процесс и лишние нервы. С правильным рецептом испечь клубничное наслаждение можно без лишней мороки. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом от портала "Господинька".

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Рецепт пирога с клубникой

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 180 граммов муки;

– пол чайной ложки разрыхлителя;

– 80 граммов замороженного сливочного масла;

– 1 яйцо;

– щепотка соли;

– 50 граммов сахара;

заливка:

– 250 граммов клубники (можно использовать другие ягоды);

– 1 яйцо;

– щепотка соли;

– 100 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 350 граммов сметаны (брать как можно более жирную);

– 25 граммов кукурузного крахмала.

Приготовление:

Масло перетираем с мукой и разрыхлителем в крошку, добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Форму застилаем пергаментом, смазываем маслом и выкладываем тесто, формируя бортики. Ставим на некоторое время в холодильник. На тесто выкладываем ягоды. Яйцо взбиваем с солью и сахаром, добавляем сметану, крахмал замешиваем в конце. Заливаем ягоды. Выпекаем 45 – 50 минут при 180 градусах. Перед подачей можно посыпать пирог сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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