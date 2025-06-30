Смачний пиріг – це далеко не завжди складний процес та зайві нерви. З правильним рецептом спекти полуничну насолоду можна без зайвої мороки. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом від порталу "Господинька".

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Рецепт пирога з полуницею

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

тісто:

– 180 грамів борошна;

– пів чайної ложки розпушувача;

– 80 грамів замороженого вершкового масла;

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– 50 грамів цукру;

заливка:

– 250 грамів полуниці (можна використати інші ягоди);

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– 100 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 350 грамів сметани (брати якомога жирнішу);

– 25 грамів кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

Масло перетираємо з борошном та розпушувачем в крихту, додаємо решту інгредієнтів та замішуємо тісто. Форму застеляємо пергаментом, змащуємо маслом та викладаємо тісто, формуючи бортики. Ставимо на деякий час у холодильник. На тісто викладаємо ягоди. Яйце збиваємо з сіллю та цукром, додаємо сметану, крохмаль замішуємо в кінці. Заливаємо ягоди. Випікаємо 45 – 50 хвилин при 180 градусах. Перед подачею можна посипати пиріг цукровою пудрою.

Смачного!

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