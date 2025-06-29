Вергуни – це той смаколик, який приносить у дім затишок та гармонію. Це особливо відчувається завдяки хрусткості та аромату ванілі, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

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Рецепт вергунів

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів борошна;

– 100 грамів цукру;

– 5 грамів розпушувача;

– 3 грами солі;

– 1 яйце;

– 200 грамів кефіру;

– ваніль – до смаку;

– цукрова пудра для посипки;

– олія для смаження.

Приготування:

Замісіть тісто та накрийте його чистим рушником. Залишіть на 30 хвилин, щоб відпочило. Присипте стіл або іншу робочу поверхню борошном, а потім розкачайте тісто у прямокутний пласт. Наріжте тісто на фігури у формі ромбів. У центрі кожного зробіть невеликий надріз ножем і, обережно вивертаючи один кінець через цей розріз, сформуйте характерну фігуру для вергунів.

Смачного!

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