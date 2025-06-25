Для того, щоб точно переконатися, що у ваших руках продукт вітчизняного виробництва, потрібно звернути увагу лише на кілька деталей. Що саме допоможе відрізнити китайську гречку від української – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Читайте також Цей секрет знали тільки шефи: чому не варто смажити яйця одразу з холодильника

Як відрізнити китайську гречку від української

Спочатку розгляньте форму гречки. Українська має рівні грані, натомість в східного продукту вони округлі. Китайська гречка також має темніший колір та менший розмір.

Не зайвим буде нагадати, що китайський товар матиме більш спокусливу ціну. Однак різниця у кілька гривень не вартує ризиків для здоровʼя та жертвування смаком.

Експерти кажуть, що під час приготування китайська гречка починає віддавати запахом горілого. Якщо ви почали готувати гречку і відчуваєте подібний аромат, то ні в якому разі не вживайте її.

Причина – наявність занадто великої кількості рутину. В китайській гречці його в 5 разів більше, аніж в продукції наших виробників.

Зникне зі столу за кілька хвилин: найкращий рецепт сніданкового паштету.