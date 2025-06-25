Для того чтобы точно убедиться, что в ваших руках продукт отечественного производства, нужно обратить внимание всего на несколько деталей. Что именно поможет отличить китайскую гречку от украинской – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как отличить китайскую гречку от украинской

Сначала рассмотрите форму гречки. Украинская имеет ровные грани, зато у восточного продукта они округлые. Китайская гречка также имеет темный цвет и меньший размер.

Не лишним будет напомнить, что китайский товар будет иметь более соблазнительную цену. Однако разница в несколько гривен не стоит рисков для здоровья и жертвования вкусом.

Эксперты говорят, что во время приготовления китайская гречка начинает отдавать запахом горелого. Если вы начали готовить гречку и чувствуете подобный аромат, то ни в коем случае не употребляйте ее.

Причина – наличие слишком большого количества рутина. В китайской гречке его в 5 раз больше, чем в продукции наших производителей.

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