Обычно мы жарим яйца сразу из холодильника, но шефы советуют вынимать их заранее, чтобы они приобрели комнатную температуру. Почему так – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

Интересно Готовить минуты, а съедают еще быстрее: рецепт аппетитного паштета для завтрака

Почему не стоит жарить яйца сразу из холодильника

Яичница получится менее однородной, ведь яйца не успеют прогреться равномерно. Белок будет "резиновым" по краям, зато желток или будет сырым, или разница в уровне готовности будет существенная.

Также это повлияет на вкус блюда. Именно постепенное прогревание позволит насладиться чистым, нежным, сливочным вкусом свежего яйца без посторонних нот.

Холодные яйца придется дольше готовить, что приведет к пересушиванию белка или желтка. Пока тепло дойдет до холодного центра, внешние слои уже будут готовыми.

Замечательный напиток для лета: как сделать клубничный лимонад.