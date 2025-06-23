Процесс приготовления этого вкусного напитка дома проще, чем многие могут подумать. Рецептом клубничного лимонада с мятой делится 24 Канал со ссылкой на фудблогерку Ольгу Рябенко.

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Клубничный лимонад с мятой

Время: 10 минут

10 минут Порции: 3 – 4

Ингредиенты:

– 300 – 400 граммов клубники;

– 1 – 2 лимона;

– 100 граммов сахара или сиропа;

– 100 миллилитров кипятка;

– 300 – 400 граммов льда;

– мята;

– 600 миллилитров сильногазированной воды.

Приготовление:

Сахар растворите в кипятке. Клубнику очистите клубнику. Лимон также освободите от цедры и косточек. Порежьте на кусочки.

Взбейте клубнику и лимон с сиропом в блендере.

В графин выложите лед, добавьте пюре из клубники и мяту. Залейте все газированной водой и дайте немного настояться.

Приятного аппетита!

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