Процесс приготовления этого вкусного напитка дома проще, чем многие могут подумать. Рецептом клубничного лимонада с мятой делится 24 Канал со ссылкой на фудблогерку Ольгу Рябенко.

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    Клубничный лимонад с мятой

    • Время: 10 минут
    • Порции: 3 – 4

    Ингредиенты:
    – 300 – 400 граммов клубники;
    – 1 – 2 лимона;
    – 100 граммов сахара или сиропа;
    – 100 миллилитров кипятка;
    – 300 – 400 граммов льда;
    – мята;
    – 600 миллилитров сильногазированной воды.

    Приготовление:

    1. Сахар растворите в кипятке. Клубнику очистите клубнику. Лимон также освободите от цедры и косточек. Порежьте на кусочки.
    2. Взбейте клубнику и лимон с сиропом в блендере.
    3. В графин выложите лед, добавьте пюре из клубники и мяту. Залейте все газированной водой и дайте немного настояться.

    Приятного аппетита!

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