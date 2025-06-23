Процес приготування цього смачного напою вдома простіший, ніж багато хто може подумати. Рецептом полуничного лимонаду з м'ятою ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Ольгу Рябенко.

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Полуничний лимонад з м'ятою

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 3 – 4

Інгредієнти:

– 300 – 400 грамів полуниці;

– 1 – 2 лимони;

– 100 грамів цукру або сиропу;

– 100 мілілітрів окропу;

– 300 – 400 грамів льоду;

– м'ята;

– 600 мілілітрів сильногазованої води.

Приготування:

Цукор розчиніть в окропі. Полуницю очистьте. Лимон також звільніть від цедри та кісточок. Поріжте на шматочки.

Збийте полуницю та лимон із сиропом у блендері.

В графин викладіть лід, додайте пюре з полуниці та м'яту. Залийте все газованою водою і дайте трішки настоятися.

Смачного!

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