Рецепт цього чудового напою надзвичайно простий, і його можуть споживати навіть діти. Як приготувати літній безалкогольний "Мохіто" розповідає 24 Канал з посиланням на Inshaker.
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"Мохіто" безалкогольний
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 15 мілілітрів цукрового сиропу;
– 150 мілілітрів содової;
– 60 грамів лайма;
– 3 грами м'яти;
– 200 грамів льоду подрібненого.
Приготування:
- Покладіть у хайбол м'яту 10 листочків та лайм 3 часточки.
- Налийте цукровий сироп та потисніть мадлером.
- Наповніть хайбол подрібненим льодом доверху. Долийте содову та акуратно розмішайте коктейльною ложкою.
- Додайте ще трохи подрібненого льоду та прикрасьте гілочкою м'яти. Можете смакувати одразу.
Готово!
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