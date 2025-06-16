Рецепт цього чудового напою надзвичайно простий, і його можуть споживати навіть діти. Як приготувати літній безалкогольний "Мохіто" розповідає 24 Канал з посиланням на Inshaker.

Читайте також В таку спеку – те, що треба: рецепт охолоджувального домашнього лимонаду

"Мохіто" безалкогольний

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 15 мілілітрів цукрового сиропу;

– 150 мілілітрів содової;

– 60 грамів лайма;

– 3 грами м'яти;

– 200 грамів льоду подрібненого.

Приготування:

Покладіть у хайбол м'яту 10 листочків та лайм 3 часточки.

Налийте цукровий сироп та потисніть мадлером.

Наповніть хайбол подрібненим льодом доверху. Долийте содову та акуратно розмішайте коктейльною ложкою.

Додайте ще трохи подрібненого льоду та прикрасьте гілочкою м'яти. Можете смакувати одразу.

Готово!

Теж смакуватиме: тропічний коктейль "Піна Колада".