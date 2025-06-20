Взимку – це знахідка, адже його часто використовують саме у сезон застуд. Тож, як приготувати домашній сироп з бузини розповідає 24 Канал з посиланням на Compo.

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Сироп з бузини

Час: 25 хвилин (3 дні настоювання)

25 хвилин (3 дні настоювання) Порції: 4

Інгредієнти:

– приблизно 20 китиць бузини (без стебел);

– 500 грамів органічних лимонів;

– 10 – 20 грамів лимонної кислоти;

– 1 літр води;

– 1 кілограм цукру.

Приготування:

Ретельно промийте квіти бузини. Закип'ятіть у великій каструлі воду та розчиніть у ній цукор, а потім додайте лимонну кислоту.

Вимийте лимони у гарячій воді та наріжте їх скибочками. Потім додайте нарізані лимони та китиці бузини в цукровий сироп.

Накрийте суміш і дайте їй настоятися протягом 3 днів, періодично помішуючи.

Процідіть суміш через дрібне сито, потім ще раз доведіть сироп до кипіння і розлийте гарячим у простерилізовані пляшки.

Закриті пляшки можете зберігати у прохолодному темному місці до одного року.

Готово!

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