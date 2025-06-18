Цей напій ще й вважають корисним, бо цвіт бузини має різноманітні цілющі властивості. 24 Канал з посиланням на Факти ділиться рецептом домашнього шампанського з бузини.
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Шампанське з бузини
- Час: 50 хвилин (2 місяці бродіння)
- Порції: 10 – 15
Інгредієнти:
– 10 літрів води;
– 15 квіток бузини;
– 1 кілограм цукру;
– 20 грамів лимонної кислоти.
Приготування:
- Зберіть квітки бузини і висушіть – температура повітря не повинна перевищувати 35 градусів.
- Налийте у каструлю воду, додайте бузину, цукор та лимонну кислоту. Усе перемішайте та залишити на 3 дні настоятися – до кінця кришкою не накривайте, щоб пішов процес бродіння.
- На 3 день процідіть рідину через марлю. Тоді налийте в пляшки й на 2 місяці залиште в темному прохолодному місці – не вище 4 – 5 градусів – у горизонтальному положенні (інакше вуглекислий газ розірве пляшки).
- Після того дістаньте шампанське з бузини й насолоджуйтеся ігристим смаком цього літнього напою.
Готово!
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