Этот напиток еще и считают полезным, потому что цвет бузины имеет разнообразные целебные свойства. 24 Канал со ссылкой на Факты делится рецептом домашнего шампанского из бузины.
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Шампанское из бузины
- Время: 50 минут (2 месяца брожения)
- Порции: 10 – 15
Ингредиенты:
– 10 литров воды;
– 15 цветков бузины;
– 1 килограмм сахара;
– 20 граммов лимонной кислоты.
Приготовление:
- Соберите цветки бузины и высушите – температура воздуха не должна превышать 35 градусов.
- Налейте в кастрюлю воду, добавьте бузину, сахар и лимонную кислоту. Все перемешайте и оставить на 3 дня настояться – до конца крышкой не накрывайте, чтобы пошел процесс брожения.
- На 3 день процедите жидкость через марлю. Тогда налейте в бутылки и на 2 месяца оставьте в темном прохладном месте – не выше 4 – 5 градусов – в горизонтальном положении (иначе углекислый газ разорвет бутылки).
- После того достаньте шампанское из бузины и наслаждайтесь игристым вкусом этого летнего напитка.
Готово!
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