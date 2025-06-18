Этот напиток еще и считают полезным, потому что цвет бузины имеет разнообразные целебные свойства. 24 Канал со ссылкой на Факты делится рецептом домашнего шампанского из бузины.

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Шампанское из бузины

  • Время: 50 минут (2 месяца брожения)
  • Порции: 10 – 15

Ингредиенты:
– 10 литров воды;
– 15 цветков бузины;
– 1 килограмм сахара;
– 20 граммов лимонной кислоты.

Приготовление:

  1. Соберите цветки бузины и высушите – температура воздуха не должна превышать 35 градусов.
  2. Налейте в кастрюлю воду, добавьте бузину, сахар и лимонную кислоту. Все перемешайте и оставить на 3 дня настояться – до конца крышкой не накрывайте, чтобы пошел процесс брожения.
  3. На 3 день процедите жидкость через марлю. Тогда налейте в бутылки и на 2 месяца оставьте в темном прохладном месте – не выше 4 – 5 градусов – в горизонтальном положении (иначе углекислый газ разорвет бутылки).
  4. После того достаньте шампанское из бузины и наслаждайтесь игристым вкусом этого летнего напитка.

Готово!

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