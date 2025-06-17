Его очень легко приготовить дома – попробуйте и вы! 24 Канал со ссылкой на Окна делится классическим рецептом "Сангрии".
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Сангрия – классический рецепт
- Время: 10 минут (8 часов настаивания)
- Порции: 5 – 6
Ингредиенты:
– 700 миллилитров сухого красного вина;
– 700 миллилитров минеральной воды без газа;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 апельсина;
– 1 лимон.
Приготовление:
- Помойте апельсины и лимон и нарежьте их ломтиками среднего размера. Не забудьте о косточках – их удалите.
- Положите цитрусовые в стеклянный кувшин и залейте все предварительно охлажденными вином и водой.
- Добавьте сахара и дайте настояться напитку в холодильнике в течение 8 часов.
- Перед подачей добавьте льда, что сделает этот напиток еще более приятным.
Сангрия готова!
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