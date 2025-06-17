Його дуже легко приготувати вдома – спробуйте й ви! 24 Канал з посиланням на Вікна ділиться класичним рецептом "Сангрії".
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Сангрія – класичний рецепт
- Час: 10 хвилин (8 годин настоювання)
- Порції: 5 – 6
Інгредієнти:
– 700 мілілітрів сухого червоного вина;
– 700 мілілітрів мінеральної води без газу;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 апельсини;
– 1 лимон.
Приготування:
- Помийте апельсини та лимон та наріжте їх скибочками середнього розміру. Не забудьте про кісточки – їх видаліть.
- Покладіть цитрусові у скляний глечик та залийте усе попередньо охолодженими вином та водою.
- Додайте цукру та дайте настоятися напою в холодильнику протягом 8 годин.
- Перед подачею додайте льоду, що зробить цей напій ще приємнішим.
Сангрія готова!
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