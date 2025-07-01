Раньше контабас готовили только местные элиты, и он был предназначен для внутреннего потребления, чужаков им не угощали. Напиток изготавливается из почек смородины, и чем больше его выдержка – тем больше ценность, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Smachno.ua.

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Рецепт контабаса

Время: 1 час

1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 – 1,3 литра водки;

– 1 литра смородиновых почек;

дополнительно:

– 2 бутылки с широким горлышком или банки;

– 4 марлевые салфетки.

Приготовление:

Чистые бутылки заполните примерно наполовину только что собранными почками черной смородины. Залейте почки водкой до самого верха. Вместо крышек сначала накройте горлышки салфетками, а потом плотно закупорьте. Бутылки с настойкой оставьте в солнечном, защищенном от ветра месте на 5 – 6 недель, чтобы напиток настоялся. После этого процедите жидкость через чистую марлю или сито, разлейте готовую настойку в тщательно вымытые бутылки. Хранить напиток стоит в сухом и прохладном помещении, как можно дальше от прямых солнечных лучей.

Приятного аппетита!

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