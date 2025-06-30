Если вы любите курочку с особыми акцентами, то этот рулет имеет все шансы стать вашим кулинарным козырем. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту, которым поделилась победительница "МастерШеф" Валерия Матрохина в своем инстаграме.
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Рецепт куриного рулета
- Время: 4 часа 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 900 граммов куриного бедра;
– 500 граммов куриного филе;
– щепотка соли и специй (смесь перцев, мускатный орех, чеснок, паприка, кориандр);
глазирование:
– 1 столовая ложка соуса "Мексикано";
– 15 граммов мягкой горчицы;
– 15 граммов меда;
– 10 граммов масла;
– 1 чайная ложка паприки.
Приготовление:
Сначала удалите кость из бедра курицы и аккуратно снимите кожуру. Она понадобится позже, поэтому не выбрасывайте. Куриное филе и мясо бедра нарежьте кубиками.
Посолите, добавьте любимые специи, хорошо перемешайте руками. Затем добавьте шкурку. Оставьте мариноваться на несколько часов, чем дольше – тем лучше.
Далее разрежьте рукав для запекания по шву и разложите его на рабочей поверхности. Выложите кожуру в форме прямоугольника, на нее – мясо, равномерно распределите и плотно заверните в рулет. Завяжите концы рукава с обеих сторон.
Духовой шкаф разогрейте до 80 градусов и готовьте рулет примерно 3,5 часа.
Достаньте рулет, снимите пленку, смешайте ингредиенты для глазури и обильно смажьте поверхность.
Подкрутите температуру духовки до 200 – 250 градусов и запекайте 10 – 15 минут, пока не образуется румяная корочка.
Дайте рулету остыть при комнатной температуре, затем охладите в холодильнике.
Приятного аппетита!
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