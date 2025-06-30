Если вы любите курочку с особыми акцентами, то этот рулет имеет все шансы стать вашим кулинарным козырем. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту, которым поделилась победительница "МастерШеф" Валерия Матрохина в своем инстаграме.

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Ингредиенты:

– 900 граммов куриного бедра;

– 500 граммов куриного филе;

– щепотка соли и специй (смесь перцев, мускатный орех, чеснок, паприка, кориандр);

глазирование:

– 1 столовая ложка соуса "Мексикано";

– 15 граммов мягкой горчицы;

– 15 граммов меда;

– 10 граммов масла;

– 1 чайная ложка паприки.

Приготовление:

Сначала удалите кость из бедра курицы и аккуратно снимите кожуру. Она понадобится позже, поэтому не выбрасывайте. Куриное филе и мясо бедра нарежьте кубиками.

Посолите, добавьте любимые специи, хорошо перемешайте руками. Затем добавьте шкурку. Оставьте мариноваться на несколько часов, чем дольше – тем лучше.

Далее разрежьте рукав для запекания по шву и разложите его на рабочей поверхности. Выложите кожуру в форме прямоугольника, на нее – мясо, равномерно распределите и плотно заверните в рулет. Завяжите концы рукава с обеих сторон.

Духовой шкаф разогрейте до 80 градусов и готовьте рулет примерно 3,5 часа.

Достаньте рулет, снимите пленку, смешайте ингредиенты для глазури и обильно смажьте поверхность.

Подкрутите температуру духовки до 200 – 250 градусов и запекайте 10 – 15 минут, пока не образуется румяная корочка.