Опытные хозяйки уже годами готовят отбивные этим способом, ведь так блюдо не только дарит новые вкусовые впечатления, но и радует уникальным сочетанием сочности и пикантности. 24 Канал советует обязательно попробовать этот рецепт от портала "Копилка рецептов".
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Рецепт отбивных с начинкой
- Время: 1 час
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 3 куска из куриного филе;
– 1 луковица;
– 2 вареные картофелины;
– 1 помидор;
– 1 помидор;
– 4 столовые ложки сметаны или майонеза;
– 100 граммов сыра;
– 2 чайные ложки горчицы;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, перец, специи по вкусу.
Приготовление:
Мясо тщательно отбейте кухонным молоточком. Приправьте солью, перцем и любимыми специями. Оставьте мариноваться.
Лук нарежьте кольцами, а помидоры тоненькими ломтиками.
На противень положите лист пергамента, сверху выложите кольца лука, а на них – куски подготовленного мяса.
Каждую отбивную смажьте горчицей, сверху разложите кружочки помидоров.
Помидоры посыпьте измельченным чесноком, добавьте немного соли и молотого перца по вкусу.
Картофель грубо натираем на помидоры, слегка поливаем сметаной или майонезом и выпекаем при 180 градусах примерно 40 минут.
За 10 минут до конца посыпаем отбивные натертым сыром.
Приятного аппетита!
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