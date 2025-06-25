Опытные хозяйки уже годами готовят отбивные этим способом, ведь так блюдо не только дарит новые вкусовые впечатления, но и радует уникальным сочетанием сочности и пикантности. 24 Канал советует обязательно попробовать этот рецепт от портала "Копилка рецептов".

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Рецепт отбивных с начинкой

Время : 1 час

: 1 час Порций: 3

Ингредиенты:

– 3 куска из куриного филе;

– 1 луковица;

– 2 вареные картофелины;

– 1 помидор;

– 1 помидор;

– 4 столовые ложки сметаны или майонеза;

– 100 граммов сыра;

– 2 чайные ложки горчицы;

– 2 зубчика чеснока;

– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Мясо тщательно отбейте кухонным молоточком. Приправьте солью, перцем и любимыми специями. Оставьте мариноваться. Лук нарежьте кольцами, а помидоры тоненькими ломтиками. На противень положите лист пергамента, сверху выложите кольца лука, а на них – куски подготовленного мяса. Каждую отбивную смажьте горчицей, сверху разложите кружочки помидоров. Помидоры посыпьте измельченным чесноком, добавьте немного соли и молотого перца по вкусу. Картофель грубо натираем на помидоры, слегка поливаем сметаной или майонезом и выпекаем при 180 градусах примерно 40 минут. За 10 минут до конца посыпаем отбивные натертым сыром.

Приятного аппетита!

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