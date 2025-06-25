Досвідчені господині вже роками готують відбивні у цей спосіб, адже так страва не лише дарує нові смакові враження, а й тішить унікальним поєднанням соковитості та пікантності. 24 Канал радить обовʼязково спробувати цей рецепт від порталу "Скарбничка рецептів".
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Рецепт відбивних з начинкою
- Час: 1 година
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 3 шматки з курячого філе;
– 1 цибулина;
– 2 варені картоплини;
– 1 помідор;
– 1 помідор;
– 4 столові ложки сметани або майонезу;
– 100 грамів сиру;
– 2 чайні ложки гірчиці;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець, спеції до смаку.
Приготування:
М’ясо ретельно відбийте кухонним молоточком. Приправте сіллю, перцем і улюбленими спеціями. Залиште маринуватися.
Цибулю наріжте кільцями, а помідори тоненькими скибочками.
На деко покладіть аркуш пергаменту, зверху викладіть кільця цибулі, а на них — шматки підготовленого м’яса.
Кожну відбивну змастіть гірчицею, зверху розкладіть кружечки помідорів.
Помідори посипте подрібненим часником, додайте трохи солі й меленого перцю до смаку.
Картоплю грубо натираємо на помідори, злегка поливаємо сметаною або майонезом і випікаємо при 180 градусах приблизно 40 хвилин.
За 10 хвилин до кінця посипаємо відбивні натертим сиром.
Смачного!
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