Досвідчені господині вже роками готують відбивні у цей спосіб, адже так страва не лише дарує нові смакові враження, а й тішить унікальним поєднанням соковитості та пікантності. 24 Канал радить обовʼязково спробувати цей рецепт від порталу "Скарбничка рецептів".

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Рецепт відбивних з начинкою

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 3

Інгредієнти:

– 3 шматки з курячого філе;

– 1 цибулина;

– 2 варені картоплини;

– 1 помідор;

– 1 помідор;

– 4 столові ложки сметани або майонезу;

– 100 грамів сиру;

– 2 чайні ложки гірчиці;

– 2 зубчики часнику;

– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

М’ясо ретельно відбийте кухонним молоточком. Приправте сіллю, перцем і улюбленими спеціями. Залиште маринуватися. Цибулю наріжте кільцями, а помідори тоненькими скибочками. На деко покладіть аркуш пергаменту, зверху викладіть кільця цибулі, а на них — шматки підготовленого м’яса. Кожну відбивну змастіть гірчицею, зверху розкладіть кружечки помідорів. Помідори посипте подрібненим часником, додайте трохи солі й меленого перцю до смаку. Картоплю грубо натираємо на помідори, злегка поливаємо сметаною або майонезом і випікаємо при 180 градусах приблизно 40 хвилин. За 10 хвилин до кінця посипаємо відбивні натертим сиром.

Смачного!

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