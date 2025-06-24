Ніжний кролик з цитрусовими відтінками стане ідеальним доповненням до будь-якого гарніру. Це мʼясо не лише невибагливе у приготуванні, а й дуже дієтичне, розповідає 24 Канал.
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Рецепт кролика у рукаві
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів кролятини;
– половинка апельсину;
– 0,5 яблука твердих сортів;
– 2 столові ложки майонезу;
– спеції та сіль (до смаку).
Приготування:
Розділіть тушку кролика уздовж хребта на дві частини.
Ретельно натріть м’ясо сумішшю солі, перцю, улюблених спецій та майонезу.
Поверх викладіть часточки апельсина та нарізане яблуко.
Обережно перекладіть усе у рукав для запікання, зав’яжіть краї.
Готуйте у духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом приблизно 45 хвилин.
Смачного!
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