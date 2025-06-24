Ніжний кролик з цитрусовими відтінками стане ідеальним доповненням до будь-якого гарніру. Це мʼясо не лише невибагливе у приготуванні, а й дуже дієтичне, розповідає 24 Канал.

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Рецепт кролика у рукаві

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів кролятини;

– половинка апельсину;

– 0,5 яблука твердих сортів;

– 2 столові ложки майонезу;

– спеції та сіль (до смаку).

Приготування:

Розділіть тушку кролика уздовж хребта на дві частини. Ретельно натріть м’ясо сумішшю солі, перцю, улюблених спецій та майонезу. Поверх викладіть часточки апельсина та нарізане яблуко. Обережно перекладіть усе у рукав для запікання, зав’яжіть краї. Готуйте у духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом приблизно 45 хвилин.

Смачного!

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