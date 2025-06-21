Медівник – це той торт, який нікого не залишить байдужим. Ніжний, пухкий, ароматний десерт одразу згуртує сімʼю довкола столу, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб Лілії Цвіт.

Цікаво Не все так складно, як вигадують: як приготувати безе – меми явно перебільшують

Інгредієнти:

– 150 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукру;

– 4 жовтки;

– 250 грамів сметани;

– 300 грамів меду;

– 400 грамів борошна;

– 1 чайна ложка кориці;

– 2 чайні ложки соди.

Приготування:

У м’яке вершкове масло всипте цукор і збийте суміш міксером до пухкої маси. Потім, по черзі додавайте жовтки, продовжуючи збивати без зупинок.

Додайте сметану і знову добре перемішайте все міксером.

Наступним кроком введіть мед. Якщо він застиглий, розігрійте його на водяній бані або короткими імпульсами в мікрохвильовці до рідкої консистенції. Перемішайте тісто з медом.

Окремо підготуйте сухі складники: змішайте просіяне борошно з корицею та содою. Поступово вводьте суху суміш у рідку, збиваючи міксером до отримання однорідного тіста без грудочок.

Вилийте тісто у форму для випікання (попередньо застелену пергаментом), розміром приблизно 25 на 30 сантиметрів.