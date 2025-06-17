Гартаначка – це кулінарна зірка Чернігівщини, але про неї точно повинна знати вся Україна. Вона легка у приготуванні та подарує особливу насолоду від сімейної трапези, розповідає 24 Канал з посиланням на портал meta.ua.
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Рецепт гартаначки
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 5 картоплин;
– 250 грамів пшона;
– 300 грамів сала з мʼясними прожилками;
– 5 яєць;
– 10 стебел зеленої цибулі;
– 150 грамів сметани;
– 1 лимон;
– петрушка;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Висипте 250 грамів пшона в глибоку миску та залийте його 500 мілілітрами окропу. Дайте настоятися близько 25 хвилин. Після настоювання злийте воду в окрему ємність.
Очистьте 5 картоплин і покладіть їх у каструлю цілими. Варіть на середньому вогні 25 хвилин без кришки.
Поки вариться картопля, наріжте сало на кубики. Одну цибулину поріжте середніми шматочками.
У сухій сковороді розтопіть сало, смажте його до золотистої скоринки приблизно 10 хвилин. Потім додайте цибулю й готуйте ще 2 – 3 хвилини, поки вона не стане м’якою.
Коли картопля звариться, додайте до каструлі замочене пшоно разом із частиною води, в якій воно настоювалося. Варіть ще близько 20 хвилин, поки картопля і пшоно не стануть повністю м’якими.
Якщо картопля залишилась трохи твердуватою, потовчіть її прямо в каструлі до потрібної текстури.
Тепер по черзі вбийте 5 яєць, щоразу ретельно перемішуючи вінчиком.
Дрібно поріжте 10 стебел зеленої цибулі та листя з 10 гілочок петрушки. Всипте зелень до каструлі разом із обсмаженим салом і цибулею. Добре все перемішайте.
Якщо страва здається вам надто густою, додайте трохи відкладеної води від пшона безпосередньо в тарілки під час подачі.
Смачного!
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