Лімончелло дарує неймовірну смакову гамму, але водночас вкрай просте у приготуванні. Як легко приготувати його вдома та тішити коло друзів – розповість 24 Канал з посиланням на інстаграм tsukatnata.
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Рецепт лімончелло
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 6 лимонів;
– 0,5 літра горілки;
– 0,5 кілограма цукру.
Приготування:
- Натріть цедру з лимонів і перекладіть її у скляну банку. Залийте горілкою.
- Поставте настоюватися на 3 дні в тепле місце, щоб цедра віддала аромат.
- Потім вичавте з лимонів сік, додайте до нього цукор і підігрійте, помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться. Не допускайте закипання.
- Процідіть отриманий сироп і з’єднайте його з настоянкою на горілці.
- Перед подачею охолодіть – саме так лімончелло найсмачніше.
Смачного!
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