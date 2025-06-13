Цей рецепт сміливо можна вважати головною знахідкою цього літа. Ніжний торт з полуницею майже без зусиль – що ж може бути краще? 24 Канал рекомендує зберегти цей рецепт від порталу "Смачненьке".
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Рецепт торта з полуницею
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 300 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 дрібка солі;
– 90 грамів розм’якшеного масла;
– 2 жовтки;
– 40 грамів цукру;
начинка:
– 500 грамів полуниці;
– 100 грамів цукру;
– 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
– 30 мілілітрів води;
суфле:
– 300 грамів йогурту або сметани;
– 40 грамів цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 1 дрібка солі;
– білки.
Приготування:
- В борошно додаємо сіль, розпушувач та масло, перетираємо до крихти.
- Відділяємо білки від жовтків. Жовтки змішуємо з цукром та додаємо в тісто. Частину тіста залишаємо для верхнього шару.
- Викладаємо тісто в форму, робимо бортики.
- Полуницю миємо та чистимо. Зʼєднуємо в сотейнику з водою, крохмалем та цукром. Варимо на повільному вогні, поки не загусне.
- Для другого шару зʼєднуємо сметану з цукром та крохмалем. Окремо збиваємо білки і акуратно вводимо в них сметану.
- На тісто викладаємо полуничну начинку, потім шар зі сметани, зверху – шар тіста.
- Випікаємо при 180 градусах 40 – 45 хвилин.
- Перед подачею торт повинен охолонути.
Смачного!
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