Цей рецепт сміливо можна вважати головною знахідкою цього літа. Ніжний торт з полуницею майже без зусиль – що ж може бути краще? 24 Канал рекомендує зберегти цей рецепт від порталу "Смачненьке".

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Рецепт торта з полуницею

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
тісто:
– 300 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 дрібка солі;
– 90 грамів розм’якшеного масла;
– 2 жовтки;
– 40 грамів цукру;
начинка:
– 500 грамів полуниці;
– 100 грамів цукру;
– 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
– 30 мілілітрів води;
суфле:
– 300 грамів йогурту або сметани;
– 40 грамів цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 1 дрібка солі;
– білки.

Приготування:

  1. В борошно додаємо сіль, розпушувач та масло, перетираємо до крихти.
  2. Відділяємо білки від жовтків. Жовтки змішуємо з цукром та додаємо в тісто. Частину тіста залишаємо для верхнього шару.
  3. Викладаємо тісто в форму, робимо бортики.
  4. Полуницю миємо та чистимо. Зʼєднуємо в сотейнику з водою, крохмалем та цукром. Варимо на повільному вогні, поки не загусне.
  5. Для другого шару зʼєднуємо сметану з цукром та крохмалем. Окремо збиваємо білки і акуратно вводимо в них сметану.
  6. На тісто викладаємо полуничну начинку, потім шар зі сметани, зверху – шар тіста.
  7. Випікаємо при 180 градусах 40 – 45 хвилин.
  8. Перед подачею торт повинен охолонути.

Смачного!

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