Галушки зуміли пройти крізь віки та часто виринають у творчості українських письменників. Це й не дивно, адже їх смак справді просто неймовірний. 24 Канал пропонує пригадати його з рецептом з ТікТок yuliia.senych.
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Рецепт галушок з грибами
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 350 мілілітрів кефіру;
– 550 грамів борошна;
– по 0,5 чайної ложки соди та солі;
– 1 яйце;
начинка:
– 400 грамів грибів;
– 2 цибулини;
– сіль та перець до смаку;
соус:
– 150 грамів грибів;
– 1 цибулина;
– 150 мілілітрів вершків (30%);
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Спочатку в просіяне борошно додайте дрібку солі та соду. У центрі зробіть заглиблення, влийте кефір кімнатної температури, вбийте яйця й замісіть м’яке, еластичне тісто.
Загорніть його в харчову плівку або покладіть у пакет і залиште "відпочити" на 20 – 30 хвилин при кімнатній температурі.
Поки тісто настоюється, підготуйте начинку: обсмажте гриби з цибулею до появи апетитної золотистої скоринки. Розкачайте тісто в пласт середньої товщини, виріжте кружечки або сформуйте їх вручну. У центр кожного викладіть ложку начинки й акуратно заліпіть краї, як у хінкалі.
Готуємо галушки на пару: каструлю накрийте марлею, змащеною олією чи вершковим маслом, і викладіть на неї сформовані вироби. Накрийте кришкою та варіть приблизно 10 хвилин.
Для соусу підсмажте гриби з цибулею, влийте жирні вершки й тушкуйте до загустіння. Подавайте готові галушки, щедро поливши вершковим грибним соусом.
Смачного!
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