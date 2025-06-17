Гартаначка – это кулинарная звезда Черниговщины, но о ней точно должна знать вся Украина. Она легкая в приготовлении и подарит особое наслаждение от семейной трапезы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал meta.ua.
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Рецепт гартаначки
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 5 картофелин;
– 250 граммов пшена;
– 300 граммов сала с мясными прожилками;
– 5 яиц;
– 10 стеблей зеленого лука;
– 150 граммов сметаны;
– 1 лимон;
– петрушка;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Высыпьте 250 граммов пшена в глубокую миску и залейте его 500 миллилитрами кипятка. Дайте настояться около 25 минут. После настаивания слейте воду в отдельную емкость.
Очистите 5 картофелин и положите их в кастрюлю целыми. Варите на среднем огне 25 минут без крышки.
Пока варится картофель, нарежьте сало на кубики. Одну луковицу порежьте средними кусочками.
В сухой сковороде растопите сало, жарьте его до золотистой корочки примерно 10 минут. Затем добавьте лук и готовьте еще 2 – 3 минуты, пока он не станет мягким.
Когда картофель сварится, добавьте в кастрюлю замоченное пшено вместе с частью воды, в которой оно настаивалось. Варите еще около 20 минут, пока картофель и пшено не станут полностью мягкими.
Если картофель остался немного твердоватым, растолките его прямо в кастрюле до нужной текстуры.
Теперь поочередно вбейте 5 яиц, каждый раз тщательно перемешивая венчиком.
Мелко порежьте 10 стеблей зеленого лука и листья с 10 веточек петрушки. Всыпьте зелень в кастрюлю вместе с обжаренным салом и луком. Хорошо все перемешайте.
Если блюдо кажется вам слишком густым, добавьте немного отложенной воды от пшена непосредственно в тарелки во время подачи.
Приятного аппетита!
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