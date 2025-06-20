Головне у приготуванні безе – ретельно відділити білки від жовтків. Якщо цього не зробити – білки погано збиватимуться, що й призведе до "мемних" труднощів. Як приготувати безе без зайвих клопотів – розповість 24 Канал.
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Рецепт безе
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 12
Інгредієнти:
– 3 яєчні білки;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– 150 грамів звичайного цукру.
Приготування:
Змішайте звичайний цукор із ванільним у невеликій мисці.В іншому посуді збийте білки до стійкої, пишної піни.
Поступово додайте цукрову суміш до білків, не припиняючи збивати міксером. Збивайте ще приблизно 5 хвилин, поки кристали цукру повністю не розчиняться.
Застеліть деко пергаментним папером.
Перекладіть отриману білкову масу в кондитерський мішок із насадкою, яка вам до вподоби. Відсадіть невеликі порції безе на підготовлене деко.
Випікайте в попередньо розігрітій духовці за температури 100 – 120 градусів. Час випікання залежить від розміру: маленьким вистачить 50 хвилин, середнім – близько години, а великим потрібно до 80 хвилин.
Перед тим, як знімати безе з пергаменту, дайте їм охолонути.
Смачного!
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