Главное в приготовлении безе – тщательно отделить белки от желтков. Если этого не сделать – белки будут плохо взбиваться, что и приведет к "мемным" трудностям. Как приготовить безе без лишних хлопот – расскажет 24 Канал.

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Рецепт безе

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 12

Ингредиенты:
– 3 яичных белка;
– 2 чайные ложки ванильного сахара;
– 150 граммов обычного сахара.

Приготовление:

  1. Смешайте обычный сахар с ванильным в небольшой миске В другой посуде взбейте белки до устойчивой, пышной пены.

  2. Постепенно добавьте сахарную смесь к белкам, не прекращая взбивать миксером. Взбивайте еще примерно 5 минут, пока кристаллы сахара полностью не растворятся.

  3. Застелите противень пергаментной бумагой.

  4. Переложите полученную белковую массу в кондитерский мешок с насадкой, которая вам нравится. Отсадите небольшие порции безе на подготовленный противень.

  5. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 100 – 120 градусов. Время выпекания зависит от размера: маленьким хватит 50 минут, средним – около часа, а большим нужно до 80 минут.

  6. Перед тем, как снимать безе с пергамента, дайте им остыть.

Приятного аппетита!

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