Нежный кролик с цитрусовыми оттенками станет идеальным дополнением к любому гарниру. Это мясо не только неприхотливое в приготовлении, но и очень диетическое, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт кролика в рукаве

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 700 граммов крольчатины;
– половинка апельсина;
– 0,5 яблока твердых сортов;
– 2 столовые ложки майонеза;
– специи и соль (по вкусу).

Приготовление:

  1. Разделите тушку кролика вдоль позвоночника на две части.

  2. Тщательно натрите мясо смесью соли, перца, любимых специй и майонеза.

  3. Поверх выложите дольки апельсина и нарезанное яблоко.

  4. Осторожно переложите все в рукав для запекания, завяжите края.

  5. Готовьте в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение примерно 45 минут.

Приятного аппетита!

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