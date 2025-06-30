Якщо ви полюбляєте курочку з особливими акцентами, то цей рулет має усі шанси стати вашим кулінарним козирем. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна у своєму інстаграмі.

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Рецепт курячого рулету

  • Час: 4 години 30 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 900 грамів курячого стегна;
– 500 грамів курячого філе;
– дрібка солі та спецій (суміш перців, мускатний горіх, часник, паприка, коріандр);
глазурування:
– 1 столова ложка соусу "Мексикано";
– 15 грамів лагідної гірчиці;
– 15 грамів меду;
– 10 грамів олії;
– 1 чайна ложка паприки.

Приготування:

  1. Спочатку видаліть кістку зі стегна курки та акуратно зніміть шкірку. Вона знадобиться пізніше, тому не викидайте. Куряче філе й м’ясо стегна наріжте кубиками.

  2. Посоліть, додайте улюблені спеції, добре перемішайте руками. Потім додайте шкірку. Залиште маринуватися на кілька годин, чим довше – тим краще.

  3. Далі розріжте рукав для запікання по шву й розкладіть його на робочій поверхні. Викладіть шкірку у формі прямокутника, на неї – м’ясо, рівномірно розподіліть і щільно загорніть у рулет. Зав’яжіть кінці рукава з обох боків.

  4. Духову шафу розігрійте до 80 градусів і готуйте рулет приблизно 3,5 години.

  5. Дістаньте рулет, зніміть плівку, змішайте інгредієнти для глазурі та рясно змастіть поверхню.

  6. Підкрутіть температуру духовки до 200 – 250 градусів та запікайте 10 – 15 хвилин, поки не утвориться румʼяна скоринка.

  7. Дайте рулету охолонути при кімнатній температурі, потім охолодіть у холодильнику.

Смачного!

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