Раніше контабас готували лише місцеві еліти, і він був призначений для внутрішнього вжитку, чужинців ним не частували. Напій виготовляється з бруньок смородини, і що більша його витримка – тим більша цінність, розповідає 24 Канал з посиланням на Smachno.ua.
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Рецепт контабасу
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 – 1,3 літри горілки;
– 1 літра смородинових бруньок;
додатково:
– 2 пляшки з широким горлечком або банки;
– 4 марлеві серветки.
Приготування:
Чисті пляшки заповніть приблизно наполовину щойно зібраними бруньками чорної смородини. Залийте бруньки горілкою до самого верху.
Замість кришок спочатку накрийте горлечка серветками, а тоді щільно закупорте.
Пляшки з настоянкою залиште в сонячному, захищеному від вітру місці на 5 – 6 тижнів, щоб напій настоявся.
Після цього процідіть рідину через чисту марлю або сито, розлийте готову настоянку в ретельно вимиті пляшки.
Зберігати напій варто в сухому і прохолодному приміщенні, якомога далі від прямих сонячних променів.
Смачного!
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