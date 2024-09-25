За цим рецептом цю страву готували ще наші бабусі. Важливо вміти його відтворити, аби не загубити важливу традицію. Оригінальним рецептом поділилися читачі порталу На пенсії.

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Рецепт пишних оладок

Час: 20 хвилин + 1 година

Порцій: 4

Приготування:

  1. Підігрійте воду до 40 градусів, додайте сіль, цукор, дріжджі і яйце, добре перемішайте.
  2. Просійте борошно і поступово введіть його в дріжджову суміш, ретельно розмішуючи, щоб уникнути грудочок.
  3. Накрийте миску рушником або харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 1 годину.
  4. Розігрійте сковороду з олією та обсмажуйте оладки на середньому вогні з обох сторін до золотистої скоринки.

Смачного!