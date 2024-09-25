За цим рецептом цю страву готували ще наші бабусі. Важливо вміти його відтворити, аби не загубити важливу традицію. Оригінальним рецептом поділилися читачі порталу На пенсії.
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Рецепт пишних оладок
Час: 20 хвилин + 1 година
Порцій: 4
Приготування:
- Підігрійте воду до 40 градусів, додайте сіль, цукор, дріжджі і яйце, добре перемішайте.
- Просійте борошно і поступово введіть його в дріжджову суміш, ретельно розмішуючи, щоб уникнути грудочок.
- Накрийте миску рушником або харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 1 годину.
- Розігрійте сковороду з олією та обсмажуйте оладки на середньому вогні з обох сторін до золотистої скоринки.
Смачного!