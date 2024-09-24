Жоден кулінар не зрозуміє господиню, яка промиває макарони після приготування. Та у кожного правила є виняток, і тут також є цікавий секрет, повідомляє food and mood.

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Коли треба промивати макарони

Існує лише одна ситуація, коли макаронні вироби потрібно промивати: якщо ви не плануєте подавати їх до столу одразу після приготування. І на це є вагома причина.

Макарони варто промивати лише в одному випадку / Фото Pixabay

Річ у тому, що, переклавши макарони в посуд для зберігання відразу після приготування, ви ризикуєте на виході отримати переварений продукт. Якийсь час вони ще будуть "доходити" під власною температурою, що зіпсує страву.

У цьому випадку макарони треба промити, але не тримати під струменем води надто довго – достатньо просто їх охолодити.

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