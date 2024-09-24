Суддя МастерШеф Ектор Хіменес-Браво порадив зробити 3 заготовки, які полегшать життя кожної господині на кухні. Про це шеф повідомляє в Instagram.
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Три заготовки для полегшення життя
1. Суп з фрикадельками
- Фарш посолити й поперчити, сформувати фрикадельки.
- Картоплю почистити й нарізати кубиком.
- Гриби почистити й нарізати тонкими слайсами.
- Моркву натерти на тертці, а цибулю нарізати мілким кубиком.
- Все скласти в пакет слайдер і відправити в морозильну камеру.
2. Котлета по-київськи
- Курячу грудку відбити, як на відео.
- Кріп нарізати мілко, змішати з вершковим маслом, викласти на грудку й завернути.
- Яйця збити з сіллю та перцем.
- Котлету обваляти в борошні, потім занурити в яйце, а потім в панірування.
- Загорнути в харчову плівку, покласти в пакет слайдер та в морозилку.
Як зробити заготовки в морозильну камеру: дивіться відео
3. Томатний соус
- Часник та цибулю дрібно порізати. Томати нарізати мілким кубиком.
- На розігрітій олії обсмажити часник та цибулю протягом кількох хвилин.
- Додати томати, спеції, зелень та томат й смажити ще кілька хвилин. Охолодити.
- Залити в пакет слайдер та відправити в морозилку.
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