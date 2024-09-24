Суддя МастерШеф Ектор Хіменес-Браво порадив зробити 3 заготовки, які полегшать життя кожної господині на кухні. Про це шеф повідомляє в Instagram.

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Три заготовки для полегшення життя

1. Суп з фрикадельками

  • Фарш посолити й поперчити, сформувати фрикадельки.
  • Картоплю почистити й нарізати кубиком.
  • Гриби почистити й нарізати тонкими слайсами.
  • Моркву натерти на тертці, а цибулю нарізати мілким кубиком.
  • Все скласти в пакет слайдер і відправити в морозильну камеру.

2. Котлета по-київськи

  • Курячу грудку відбити, як на відео.
  • Кріп нарізати мілко, змішати з вершковим маслом, викласти на грудку й завернути.
  • Яйця збити з сіллю та перцем.
  • Котлету обваляти в борошні, потім занурити в яйце, а потім в панірування.
  • Загорнути в харчову плівку, покласти в пакет слайдер та в морозилку.

Як зробити заготовки в морозильну камеру: дивіться відео

3. Томатний соус

  • Часник та цибулю дрібно порізати. Томати нарізати мілким кубиком.
  • На розігрітій олії обсмажити часник та цибулю протягом кількох хвилин.
  • Додати томати, спеції, зелень та томат й смажити ще кілька хвилин. Охолодити.
  • Залити в пакет слайдер та відправити в морозилку.

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