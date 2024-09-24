Суддя МастерШеф Ектор Хіменес-Браво порадив зробити 3 заготовки, які полегшать життя кожної господині на кухні. Про це шеф повідомляє в Instagram.

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Три заготовки для полегшення життя

1. Суп з фрикадельками

Фарш посолити й поперчити, сформувати фрикадельки.

Картоплю почистити й нарізати кубиком.

Гриби почистити й нарізати тонкими слайсами.

Моркву натерти на тертці, а цибулю нарізати мілким кубиком.

Все скласти в пакет слайдер і відправити в морозильну камеру.

2. Котлета по-київськи

Курячу грудку відбити, як на відео.

Кріп нарізати мілко, змішати з вершковим маслом, викласти на грудку й завернути.

Яйця збити з сіллю та перцем.

Котлету обваляти в борошні, потім занурити в яйце, а потім в панірування.

Загорнути в харчову плівку, покласти в пакет слайдер та в морозилку.

Як зробити заготовки в морозильну камеру: дивіться відео

3. Томатний соус

Часник та цибулю дрібно порізати. Томати нарізати мілким кубиком.

На розігрітій олії обсмажити часник та цибулю протягом кількох хвилин.

Додати томати, спеції, зелень та томат й смажити ще кілька хвилин. Охолодити.

Залити в пакет слайдер та відправити в морозилку.

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