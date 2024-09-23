Ольга Мартиновська поділилася рецептом такого швидкого та легкого сніданку. Він надасть життєво важливий заряд енергії та втамує голод до обіду.

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Як приготувати насіння льону з йогуртом та бананом

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порція: 1

Інгредієнти:

– насіння льону – 2 чайні ложки;

– йогурт – 200 мілілітрів;

– банан – 1 штука;

– свіжі ягоди – до смаку;

– мед – 1 чайна ложка;

– гранола – до смаку;

– горіхи – до смаку.

Смачний сніданок за 5 хвилин: дивіться відео

Приготування:

Насіння льону необхідно запарити з вечора або проварити вранці близько 3 хвилин у злегка підсоленій воді.

В блендер викладаємо льон, банан, мед і вливаємо йогурт. Все збиваємо і перекладаємо у миску для подачі.

Щедро прикрашаємо страву ягодами до смаку та посипаємо гранолою і горіхами.

Суперфуд за 5 хвилин – готовий. Смачного!

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