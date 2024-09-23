Ольга Мартиновська поділилася рецептом такого швидкого та легкого сніданку. Він надасть життєво важливий заряд енергії та втамує голод до обіду.
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Як приготувати насіння льону з йогуртом та бананом
- Час: 5 хвилин
- Порція: 1
Інгредієнти:
– насіння льону – 2 чайні ложки;
– йогурт – 200 мілілітрів;
– банан – 1 штука;
– свіжі ягоди – до смаку;
– мед – 1 чайна ложка;
– гранола – до смаку;
– горіхи – до смаку.
Смачний сніданок за 5 хвилин: дивіться відео
Приготування:
- Насіння льону необхідно запарити з вечора або проварити вранці близько 3 хвилин у злегка підсоленій воді.
- В блендер викладаємо льон, банан, мед і вливаємо йогурт. Все збиваємо і перекладаємо у миску для подачі.
- Щедро прикрашаємо страву ягодами до смаку та посипаємо гранолою і горіхами.
Суперфуд за 5 хвилин – готовий. Смачного!
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