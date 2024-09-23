Під керівництвом шефа Ектора Хіменеса-Браво готуємо м'ятний брауні, який підкорить серця навіть тих, хто не надто полюбляє солодке. Треба терміново перевірити, до справи!
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Шоколадні брауні з м'ятою
- Час: 30 – 60 хвилин
- Порцій: 5 – 6 більших шматків
Інгредієнти:
– борошно – 68 грамів;
– какао – 53 грами;
– розпушувач – 2 грами;
– морська сіль – 2 грами;
– вершкове масло – 110 грамів;
– яйця – 2 штуки;
– шоколад – 170 грамів;
– цукор – 200 грамів;
– м'ята – приблизно 30 – 40 великих листочків.
Як приготувати м'ятне брауні: дивіться відео
Приготування шоколадно-м'ятного брауні:
Форму для випікання змащуйте вершковим маслом і густо присипайте борошном.
Листочки м'яти сполосніть, просушіть на паперовій серветці та помістіть у чашу міксера. Додайте до м'яти цукор і подрібнюйте на дрібну крихту.
Вершкове масло розтопіть і злегка охолодіть. Додайте масло до м'ятної крихти і перемішайте.
В окрему посудину просійте борошно, змішайте з сіллю, розпушувачем і какао.
Суху суміш пересипте в чашу міксера і, додаючи по одному яйцю, добре перемішуйте. Не припиняючи перемішувати, влийте м'ятну масу і додайте подріблений шоколад. Перемішуйте до однорідності.
Тісто перекладіть у підготовану форму і розрівняйте вологою лопаткою. Духовку нагрівайте до 180°C. Поставте форму з брауні у духовку на 20 хвилин.
Готовий брауні поріжте на порційні шматочки і присипте цукровою пудрою.
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