Під керівництвом шефа Ектора Хіменеса-Браво готуємо м'ятний брауні, який підкорить серця навіть тих, хто не надто полюбляє солодке. Треба терміново перевірити, до справи!

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Шоколадні брауні з м'ятою

Час: 30 – 60 хвилин

30 – 60 хвилин Порцій: 5 – 6 більших шматків

Інгредієнти:

– борошно – 68 грамів;

– какао – 53 грами;

– розпушувач – 2 грами;

– морська сіль – 2 грами;

– вершкове масло – 110 грамів;

– яйця – 2 штуки;

– шоколад – 170 грамів;

– цукор – 200 грамів;

– м'ята – приблизно 30 – 40 великих листочків.

Як приготувати м'ятне брауні: дивіться відео

Приготування шоколадно-м'ятного брауні:

Форму для випікання змащуйте вершковим маслом і густо присипайте борошном. Листочки м'яти сполосніть, просушіть на паперовій серветці та помістіть у чашу міксера. Додайте до м'яти цукор і подрібнюйте на дрібну крихту. Вершкове масло розтопіть і злегка охолодіть. Додайте масло до м'ятної крихти і перемішайте. В окрему посудину просійте борошно, змішайте з сіллю, розпушувачем і какао. Суху суміш пересипте в чашу міксера і, додаючи по одному яйцю, добре перемішуйте. Не припиняючи перемішувати, влийте м'ятну масу і додайте подріблений шоколад. Перемішуйте до однорідності. Тісто перекладіть у підготовану форму і розрівняйте вологою лопаткою. Духовку нагрівайте до 180°C. Поставте форму з брауні у духовку на 20 хвилин. Готовий брауні поріжте на порційні шматочки і присипте цукровою пудрою.