Ця абрикосова шарлотка дуже пухка та ніжна. Саме те, що потрібно до чаю або кави, аби коротка перерва перетворилася на чудовий спогад!

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Рецепт швидкого салату з помідорів

Час: 50 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. У глибоку миску вбиваємо яйця, додаємо сіль та цукор. Збиваємо міксером, поки маса не стане густа та не збільшиться в об'ємі.
  2. Вводимо у два етапи просіяне борошно з розпушувачем. Акуратно перемішуємо лопаткою.
  3. Перекладаємо тісто у форму для запікання. Зверху викладаємо половинки абрикосів та прикрашаємо мигдалевою стружкою.
  4. Випікаємо 30 – 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Смачного!