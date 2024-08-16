Ця абрикосова шарлотка дуже пухка та ніжна. Саме те, що потрібно до чаю або кави, аби коротка перерва перетворилася на чудовий спогад!
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Рецепт швидкого салату з помідорів
Час: 50 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- У глибоку миску вбиваємо яйця, додаємо сіль та цукор. Збиваємо міксером, поки маса не стане густа та не збільшиться в об'ємі.
- Вводимо у два етапи просіяне борошно з розпушувачем. Акуратно перемішуємо лопаткою.
- Перекладаємо тісто у форму для запікання. Зверху викладаємо половинки абрикосів та прикрашаємо мигдалевою стружкою.
- Випікаємо 30 – 40 хвилин при температурі 180 градусів.
Смачного!