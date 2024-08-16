Ця абрикосова шарлотка дуже пухка та ніжна. Саме те, що потрібно до чаю або кави, аби коротка перерва перетворилася на чудовий спогад!

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Рецепт швидкого салату з помідорів

Час: 50 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 яєць;

– 200 грамів цукру;

– 200 грамів борошна;

– дрібка солі;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– ванільний цукор;

– 200 – 300 грамів абрикос;

– мигдалеві пластівці.

Приготування:

У глибоку миску вбиваємо яйця, додаємо сіль та цукор. Збиваємо міксером, поки маса не стане густа та не збільшиться в об'ємі. Вводимо у два етапи просіяне борошно з розпушувачем. Акуратно перемішуємо лопаткою. Перекладаємо тісто у форму для запікання. Зверху викладаємо половинки абрикосів та прикрашаємо мигдалевою стружкою. Випікаємо 30 – 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Смачного!

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