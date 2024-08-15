Чому мед так довго зберігається

Сьогодні у світі є понад 300 видів меду і більш як 20 тисяч видів медоносних бджіл. Термін зберігання цього продукту криється у речовинах, з яких він складається.

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Річ у тому, що хімічні речовини, які утворюються при виробництві меду бджолами, є практично непридатними для мікробів, які псують їжу. Окрім того, завдяки високому вмісту цукру мед є гігроскопічним, тобто поглинати воду з навколишніх мікробних клітин, але в його складі води мало, що сприяє його довгому зберіганню.

Як довго може зберігатися мед

Якщо натуральний мед зберігається в герметичній тарі та в темному місці, то може зберігатися вічно. Однак пастеризований мед має термін придатності у кілька років. Це те, що деякі протимікробні сполуки та ферменти у ньому відсутні, що впливає на термін зберігання.

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