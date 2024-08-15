Ситні салати – це справжні рятівники у літній період. Вони яскраво доповнюють обідній стіл та вдало виконують роль самостійних страв на випадок перекусу.

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Рецепт салату з картоплею

Час: 1 година

Порцій: 4

Приготування:

  1. Духовку розігріваємо до 220 градусів.
  2. Картоплю викладаємо в каструлю та заливаємо холодною водою, солимо. Доводимо до кипіння та варимо 10 хвилин.
  3. Картоплю зливаємо і даємо 10 хвилин вистигнути.
  4. Викладаємо нарізану на четвертинки картоплю на деко, збризкуємо олією, солимо та перчимо.
  5. Запікаємо 20 хвилин, потім перевертаємо скибки та готуємо ще 20 хвилин.
  6. У великій мисці змішуємо всі інгредієнти для заправки.
  7. Після приготування даємо картоплі трішки охолонути та з'єднуємо і заправкою.

Смачного!