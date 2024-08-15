Квас відомий не тільки своїм смаком, а й корисними властивостями. А ще він просто неймовірно тамує спрагу, тож у спеку кращого рішення просто не знайти.
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Рецепт квасу з чорного хліба
Час: 30 хвилин + бродіння та охолодження
Порцій: залежно від розміру ємностей
Приготування:
- Хліб нарізаємо скибочками та сушимо у духовці, так смак напою буде більш концентрованим.
- Воду кип'ятимо, додаємо цукор та хліб, відставляємо. Коли суміш стан теплою, додаємо розведені дріжджі та перемішуємо. Накриваємо каструлю марлею та залишаємо бродити на 30 годин.
- Фільтруємо квас та розливаємо по ємностях, у кожну додаємо кілька родзинок. Залишаємо в холодильнику на добу для дозрівання.
- Знову фільтруємо. Подаємо напій охолодженим.
Смачного!