Квас відомий не тільки своїм смаком, а й корисними властивостями. А ще він просто неймовірно тамує спрагу, тож у спеку кращого рішення просто не знайти.

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Рецепт квасу з чорного хліба

Час: 30 хвилин + бродіння та охолодження

Порцій: залежно від розміру ємностей

Інгредієнти:

– 8 літрів води;

– 60 грамів пресованих дріжджів;

– 250 грамів цукру;

– 700 грамів Бородинського хліба;

– 70 грамів родзинок.

Приготування:

Хліб нарізаємо скибочками та сушимо у духовці, так смак напою буде більш концентрованим. Воду кип'ятимо, додаємо цукор та хліб, відставляємо. Коли суміш стан теплою, додаємо розведені дріжджі та перемішуємо. Накриваємо каструлю марлею та залишаємо бродити на 30 годин. Фільтруємо квас та розливаємо по ємностях, у кожну додаємо кілька родзинок. Залишаємо в холодильнику на добу для дозрівання. Знову фільтруємо. Подаємо напій охолодженим.

Смачного!

Ця намазка просто геніальна: швидкий рецепт з яйцями.