Смак дещо нагадуватиме класичну пасту. Проте через те, що це картопля, буде ще смачніше.

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Картопля Карбонара

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 600 грамів картоплі;
– 3 яйця;
– 30 грамів пармезану;
– 120 грамів панчетти, бекону чи грудинки;
– оливкова олія, кріп, сіль, перець до смаку.

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Приготування:

  1. У підсоленій киплячій воді відваріть картоплю до готовності.
  2. Тим часом відділіть жовтки від білків.
  3. Панчетту наріжте та обсмажте до хрустких шкварок.
  4. Додайте до жовтків 1 столову ложку витопленого жиру, оливкову олію, 20 грамів пармезану і 70 мілілітрів відвару з картоплі. Добре перемішайте.
  5. Викладіть картоплю на теплу пательню, додайте соус із жовтків та перемішайте. Соус повинен трішки загуститись.
  6. Далі викладіть картоплю на тарілку, зверху посипте шкварками, натріть пармезан і присипте зеленню.