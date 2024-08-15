Смак дещо нагадуватиме класичну пасту. Проте через те, що це картопля, буде ще смачніше.
Варто спробувати Лечо з баклажанами: неперевершений рецепт на зиму
Картопля Карбонара
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 600 грамів картоплі;
– 3 яйця;
– 30 грамів пармезану;
– 120 грамів панчетти, бекону чи грудинки;
– оливкова олія, кріп, сіль, перець до смаку.
Дивіться, як приготувати фантастично смачну вечерю: відео
Приготування:
- У підсоленій киплячій воді відваріть картоплю до готовності.
- Тим часом відділіть жовтки від білків.
- Панчетту наріжте та обсмажте до хрустких шкварок.
- Додайте до жовтків 1 столову ложку витопленого жиру, оливкову олію, 20 грамів пармезану і 70 мілілітрів відвару з картоплі. Добре перемішайте.
- Викладіть картоплю на теплу пательню, додайте соус із жовтків та перемішайте. Соус повинен трішки загуститись.
- Далі викладіть картоплю на тарілку, зверху посипте шкварками, натріть пармезан і присипте зеленню.