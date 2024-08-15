Таке лечо прикрасить і святковий, і буденний стіл. Спробуйте – воно може стати вашим улюбленим.
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Лечо з баклажанами
- Час: 1 година 50 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Овочі та зелень добре помийте. Баклажани наріжте невеликими брусочками, посоліть, перемішайте і залиште на 10 – 15 хвилин.
- Помідори перекрутіть через м'ясорубку. У перців приберіть насіння і наріжте соломкою. Цибулю наріжте півкільцями.
- Баклажани промийте, покладіть у каструлю, додайте помідори, перець і цибулю та перемішайте.
- Доведіть до кипіння і тушкуйте на помірному вогні 40 хвилин. Потім додайте сіль, цукор, перець, олію, перемішайте і готуйте ще 30 хвилин.
- Далі додайте пропущений через прес часник, оцет і прокип'ятіть ще 5 хвилин.
- Тим часом помийте банки та відправте їх в духовку на 15 хвилин при температурі 120 градусів. Кришки прокип'ятіть 3 хвилини.
- Гаряче лечо розкладіть в банки й герметично закрийте кришками. Переверніть, закутайте і залиште до повного остигання.