Коли йдеться про затишні розмови за кавою та чаєм, то обов'язково виникає питання і про щось солоденьке. Штрудель – це чудова можливість доповнити атмосферу та насолодитися винятковим смаком.

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Рецепт штруделя з лаваша

Час: 40 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 3 яблука;

– 80 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– 200 грамів цукру;

– дрібка ваніліну для аромату;

– 1 лист лаваша;

– панірувальні сухарі до смаку;

– цукрова пудра для прикраси.

Приготування:

Очистіть яблука від шкірки та наріжте їх товстими кільцями. Виріжте серединку з насінням. Посипте яблука цукром і корицею. Додайте ванільний цукор та шматочки вершкового масла. Перекладіть підготовлену суміш на сковороду і злегка обсмажте на середньому вогні. Лаваш розріжте вздовж на дві частини та посипте панірувальними сухарями. Викладіть на край лаваша обсмажені яблука і скрутіть його в рулетик. Викладіть штрудель на змащене маслом деко та випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці 15 – 20 хвилин. Перед подачею посипте пудрою.

Смачного!

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