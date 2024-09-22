Коли йдеться про затишні розмови за кавою та чаєм, то обов'язково виникає питання і про щось солоденьке. Штрудель – це чудова можливість доповнити атмосферу та насолодитися винятковим смаком.
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Рецепт штруделя з лаваша
Час: 40 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 яблука;
– 80 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– 200 грамів цукру;
– дрібка ваніліну для аромату;
– 1 лист лаваша;
– панірувальні сухарі до смаку;
– цукрова пудра для прикраси.
Приготування:
- Очистіть яблука від шкірки та наріжте їх товстими кільцями. Виріжте серединку з насінням.
- Посипте яблука цукром і корицею. Додайте ванільний цукор та шматочки вершкового масла.
- Перекладіть підготовлену суміш на сковороду і злегка обсмажте на середньому вогні.
- Лаваш розріжте вздовж на дві частини та посипте панірувальними сухарями.
- Викладіть на край лаваша обсмажені яблука і скрутіть його в рулетик.
- Викладіть штрудель на змащене маслом деко та випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці 15 – 20 хвилин.
- Перед подачею посипте пудрою.
Смачного!
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