Цей хліб стане ідеальним доповненням до ваших страв та салатів. Окрім того, на святковому столі він викличе справжній фурор, а гості будуть заздрити вашій кулінарній вправності.

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Рецепт хліба з травами

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

для хліба:

– 600 грамів пшеничного борошна;

– 300 грамів води;

– 40 грамів свіжих дріжджів;

– 1/2 чайної ложки цукру;

– 2 чайні ложки солі;

– 50 грамів олії;

для трав'яної маси:

– 2 зубчики часнику;

– 1 велика цибулина;

– 1 пучок петрушки;

– 10 грамів листя базиліка;

– 60 грамів вершкового масла.

Приготування:

Усі інгредієнти для трав'яної маси кладемо у блендер, збиваємо 3 хвилини до однорідності та відставляємо. Насипте борошно в миску. Додайте воду, змішану з дріжджами, цукром, сіллю та олією, і замісіть тісто. Викладіть тісто на поверхню, присипану борошном, і розкачайте його в прямокутник розміром 30 на 40 сантиметрів Викладіть суміш трав на тісто та наріжте смужками довжиною 5 сантиметрів. Потім скручуємо смужки в "гармошку" і викладаємо у змащену маслом форму. Відставляємо на десять хвилин. Випікаємо при 180 градусах 30 хвилин.

Смачного!

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