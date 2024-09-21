Цей хліб стане ідеальним доповненням до ваших страв та салатів. Окрім того, на святковому столі він викличе справжній фурор, а гості будуть заздрити вашій кулінарній вправності.
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Рецепт хліба з травами
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
для хліба:
– 600 грамів пшеничного борошна;
– 300 грамів води;
– 40 грамів свіжих дріжджів;
– 1/2 чайної ложки цукру;
– 2 чайні ложки солі;
– 50 грамів олії;
для трав'яної маси:
– 2 зубчики часнику;
– 1 велика цибулина;
– 1 пучок петрушки;
– 10 грамів листя базиліка;
– 60 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Усі інгредієнти для трав'яної маси кладемо у блендер, збиваємо 3 хвилини до однорідності та відставляємо.
Насипте борошно в миску. Додайте воду, змішану з дріжджами, цукром, сіллю та олією, і замісіть тісто.
Викладіть тісто на поверхню, присипану борошном, і розкачайте його в прямокутник розміром 30 на 40 сантиметрів
Викладіть суміш трав на тісто та наріжте смужками довжиною 5 сантиметрів.
Потім скручуємо смужки в "гармошку" і викладаємо у змащену маслом форму. Відставляємо на десять хвилин.
Випікаємо при 180 градусах 30 хвилин.
Смачного!
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