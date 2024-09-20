Навіть з найпростіших інгредієнтів можна створити страву, смак якої переслідуватиме усе життя. Наприклад, саме такий ефект мають ароматні смажені пиріжки, відмовитися від яких не зможе ніхто. Рецептом поділився портал "Господинька".

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Рецепт ароматних пиріжків з 90-х

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів картоплі;

– 200 мілілітрів картопляного відвару;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка цукру;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 450 грамів борошна;

– 1 столова ложка олії.

Приготування:

Картоплю варимо до готовності. Картопляний відвар охолоджуємо разом з картоплею. Розминаємо картоплю в пюре, додаємо сіль та яйце, перемішуємо. Цукор та дріжджі висипаємо у пюре, вливаємо теплий відвар та перемішуємо. Поступово додаємо просіяне борошно, змішуємо тісто, змащуємо його олією та залишаємо під рушником на 40 хвилин. Формуємо пиріжки та залишаємо на 5 – 7 хвилин. Смажимо у великій кількості олії до золотистого кольору.

Смачного!

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